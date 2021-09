Mourinho: “Non penso al reintegro di Santon. Borja Mayoral? La FIFA dice…”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Roma

Gianni Pampinella

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Roma, José Mourinho ha risposto alle domande dei giornalisti. tanti gli argomenti affrontati dallo Special One, a partire dalla situazione di Davide Santon: "Ho pensato a Tripi che sarà convocato e se domani abbiamo qualche problema con i terzini, lui ha fatto la pre season con noi. Ha lavorato con noi e ha capito il nostro modo di pensare. E' un ragazzino intelligente che può giocare in tante posizioni. Non ha esperienza, ma ha un cuore super romanista. Non penso al reintegro di Santon".

Cosa manca a Borja Mayoral?

"La FIFA dice che si deve giocare in 11 (ride, ndr). Sto scherzando, a Borja non manca nulla, lavora tantissimo e hai ragione quando dici che ha giocato solo 16’ e devo solo ringraziarlo perché è un fantastico professionista e posso dire che sarà importante per lui".

Su Villar

"Non capisco perché si parli di Villar. Perché lo scorso anno giocava sempre e quest'anno no? Fonseca aveva una visione diversa di gioco dalla mia. Il prossimo allenatore avrà una visione ancora diversa. Non c'è alcun problema con Villar. Il suo problema è che Veretout e Cristante stanno facendo molto bene, ma non è un problema è una cosa buona per la squadra. Non dobbiamo parlare di titolari e non titolari. Abbiamo cambiato tanto con il CSKA Sofia perché ci fidiamo del gruppo".

