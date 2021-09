Tudor: “Cosa mi preoccupa della Roma? Mourinho. Ha fatto la storia del calcio”

Alla vigilia della gara contro la Roma, il nuovo allenatore del Verona, presenta la gara in conferenza stampa

Alla vigilia della gara contro la Roma, Igor Tudor, nuovo allenatore del Verona, presenta la gara in conferenza stampa. Il tecnico teme un avversario in particolare, José Mourinho. "Noi l'abbiamo preparata al meglio possibile. La squadra ha lavorato bene, ho visto voglia di fare, domenica ci saranno grandi motivazioni: giochiamo nel nostro stadio e non si vince da tanto. Vogliamo fare bene, una prestazione giusta, concreta e senza distrazioni".