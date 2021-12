Padovan: “Vista ‘La’ Roma di Mourinho. Se oggi rigiocasse con l’Inter…”

La vittoria dei giallorossi sull'Atalanta ha cambiato la percezione della squadra del portoghese

La vittoria per 4 a 1 in casa dell'Atalanta ha lanciato la Roma di Mourinho e cambiato il cammino della squadra giallorossa. Giancarlo Padovan ha parlato della vittoria della squadra della capitale e ha detto la sua sul ruolo del portoghese: «Preparata alla Mourinho? Li aveva caricati bene uno a uno i suoi. Si percepiva dalle risposte che ha dato nella conferenza stampa della vigilia. Era convinto di vincerla, o comunque di non perderla, sicuramente di giocarla bene. È la prima volta che vediamo 'La' squadra di Mou. Perché ha giocato bene perché ha vinto largo e ha battuto l'Atalanta fuori casa. Qualcosa conta sempre. Potrebbe essere il principio di una lunga fase».

«Il calendario è difficile, specie a inizio di gennaio - ha aggiunto - ma questa Roma non ha più paura né di sé stessa e né degli altri. Non ha più sudditanza psicologica delle rivali che le stanno davanti. Oggi se rigiocasse contro l'Inter non so se vincerebbe, probabilmente no, ma farebbe un'altra figura, un altro tipo di gara. Perché finalmente è passato il messaggio che Mourinho voleva fare arrivare ai suoi. E il messaggio è arrivato. C'è un clima nuovo e la vittoria aiuta».