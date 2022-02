Mourinho, ritorno amaro a San Siro. L’Inter cancella la delusione del derby e ribadisce…

La squadra di Inzaghi risponde bene alla sconfitta nel derby ed elimina la Roma dello Special One

Dopo più di 11 anni, José Mourinho è tornato nel San Siro nerazzurro. Grande accoglienza dello Special One da parte dei tifosi nerazzurri e non poteva essere altrimenti. Il giorno dopo la gara, il Corriere dello Sport analizza la vittoria dell'Inter che vale la semifinale di Coppa Italia. "È amaro il ritorno di Mourinho nella casa di San Siro. Dopo il Milan anche la “sua” Inter gli dà un dispiacere, buttando fuori dalla Coppa Italia la Roma grazie ai gol di Dzeko e Sanchez".

"Approda in semifinale, dove troverà la vincente tra Milan e Lazio, in campo stasera, ancora sul prato di San Siro. Alla Roma resta la Conference League e il campionato, dove dovrà lottare per restare in Europa. L’Inter, favorita per lo scudetto, ha la possibilità di centrare anche un altro trofeo. Cancella pochi giorni dopo la delusione del derby e ribadisce di essere la squadra da battere in Serie A.