Mourinho: “Forse è prematuro tornare nella prossima stagione. Aspetterò un club…”

Marco Macca

Mourinho non ha alcuna fretta di tornare in panchina. E' stato lo stesso ex allenatore dell'Inter a parlare dei suoi progetti nel corso di un'intervista al Times Magazine. Mou, infatti, ha spiegato che non sente il bisogno impellente di tornare in pista in seguito all'esonero dal Tottenham. Ecco le sue dichiarazioni:

"Non ho piani. Sto andando avanti con la mia vita normale. Mi sento bene. Mi sento calmo. Sono in vacanza. Ho più tempo per fare i compiti e le analisi. Aspetterò prima di tornare nel calcio. Non tornerò solo per il giusto club, ma anche per la cultura giusta. Forse nella prossima stagione è prematuro, vedremo".

