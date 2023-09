Mourinho: “Roma, io non sono il problema. Ho detto no all’offerta più pazza della storia”

José Mourinho presenta Roma-Frosinone di domani. Ecco le parole dell’allenatore giallorosso sulla situazione: “Vogliamo e dobbiamo vincere. Non dobbiamo cercare nessun tipo di alibi. Dopo l’incredibile risultato con l’Empoli e la vittoria in Europa League pensavo che il peso dell’inizio di campionato non ci fosse più, in campo e fuori. Non è successo così col pareggio di Torino. Dobbiamo avere il coraggio di entrare in campo e accettare la reazione di grande romanismo che può esserci, può essere un grande supporto. Abbiamo una pressione extra, siamo feriti nell’orgoglio. Servono coraggio e personalità, peccato la partita non sia già oggi”.

SCADENZA - “Se firmerei il rinnovo oggi? Non mi piace parlare di situazioni ipotetiche. Non posso darti questa risposta io, è una cosa ipotetica ripeto. Io posso dirti che tre mesi fa più o meno c’era quasi un dramma a pensare che io potessi andare via. A Budapest in campo ho detto che sarei rimasto. Due giorni dopo abbiamo giocato a La Spezia, torno in campo dopo la partita e ho detto che sarei rimasto. Qualche giorno dopo ho dato la mia parola a Friedkin sulla mia permanenza. In vacanza ho avuto la più grande e pazza offerta di lavoro che un allenatore ha mai avuto nella storia del calcio. L’ho rifiutata per la parola ai miei giocatori, ai miei tifosi e al mio proprietario. 3 mesi dopo sembra che io sono un problema e non lo accetto. Non leggo, non sento, non guardo tv, ma ho amici e collaboratori, gente che mi fa arrivare le cose. Non lo accetto perché non è vero, io non sono il problema. Siamo tutti responsabili. Fino al 30 giugno 2024 io sono qui a lavorare e lottare ogni giorno. Solo il presidente mi può dire che è finita prima di quella data. Se non me lo dice, io sto qui a scadenza o con 10 anni di contratto”.