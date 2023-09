Mourinho: “Roma può crescere tanto. Renato Sanches non pronto, ma non ho Aouar”

"Non so a che punto siamo, ma so per certo che non siamo vicini al nostro potenziale. Questa squadra può crescere tanto. Amore per Renato credo lo abbiamo tutti, almeno quelli che lo conoscono da tempo, da quando non aveva problemi. Anche il Portogallo lo aspetta, è un giocatore con un grandissimo potenziale, che negli ultimi anni ha sofferto e deve crescere progressivamente. Oggi è prematuro giocare da titolare, però stamattina abbiamo avuto la sorpresa che Aouar non poteva farlo e speriamo che Renato giochi bene, così come la squadra".