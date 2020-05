Premier League divisa, Mourinho sbotta: “Se non volete giocare state a casa a…”

La Premier League riflette su una possibile ripresa, non senza dubbi e contrasti interni. Proprio ieri si è tenuta una video conferenza con allenatori e giocatori in rappresentanza. Molti tra i partecipanti avrebbero espresso dubbi e riflessioni in merito alla ripresa del campionato inglese, rimandata dal 12 al 19 giugno. Secondo il Guardian e Il Telegraph molti avrebbero criticato il protocollo e le indicazioni per la sicurezza da applicare in allenamento. Non è ancora chiaro come si dovranno comportare in caso di giocatore positivo al coronavirus: squadra in quarantena o positivo isolato? In questo dibattito si è fatto sentire forte e chiaro José Mourinho. Il tecnico portoghese è del partito della ripresa e non ha evitato di condividere il suo pensiero. “Se non volete giocare allora state a casa e guardatevi la Bundesliga!”, avrebbe sbottato l’ex Inter secondo quanto riportato dal Mirror.

Mourinho ha poi spiegato la sua posizione precisando: “Voglio allenarmi e voglio disperatamente la ripresa della Premier League non appena sarà sicuro farlo. Ora per esempio stiamo assistendo ad altri campionati che si preparano a tornare in azione. Sono estremamente orgoglioso del modo in cui i miei giocatori hanno mantenuto la loro forma fisica – hanno dimostrato grande professionalità, passione e dedizione. Abbiamo lavorato tutti molto duramente durante le sessioni di allenamento a distanza della squadra e sulla corsa isolata: ora i campi sono disponibili per essere riutilizzati nel centro sportivo. Ogni giocatore è stato impegnato in termini di lavoro individuale e ora aspettiamo l’autorizzazione per iniziare a lavorare di nuovo in piccoli gruppi, una cosa che sosterrò pienamente”.

(Sky Sports)