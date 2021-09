Roma, Mourinho: “Devo capire meglio cosa è successo, ci è mancata qualità”

E' ovviamente molto deluso Josè Mourinho per l'inaspettata sconfitta della sua Roma al Bentegodi contro l'Hellas Verona di Tudor

E' ovviamente molto deluso Josè Mourinho per l'inaspettata sconfitta della sua Roma al Bentegodi contro l'Hellas Verona di Tudor. Ecco le parole dell'allenatore giallorosso a DAZN dopo il match:

"Sapevo che loro avevano delle qualità e che fosse difficile giocarci contro. Con un cambio di allenatore di solito si ha una reazione a livello mentale e loro l'hanno avuta. Noi ci siamo sforzati, non ho nulla da dire sull'atteggiamento. I miei sono intoccabili, hanno provato a fare risultato. Ma non ci siamo adattati bene al loro modo di giocare, perdendo tanti duelli individuali. L'Hellas ha avuto più intensità. Ora ho bisogno di qualche ora davanti ai video per cercare di capire meglio".