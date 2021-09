Mourinho: “Serie A diversa da 10 anni fa. L’Inter era la più forte. Oggi…”

L'allenatore portoghese ha parlato della lotta scudetto e si è riferito al passato, quando allenava il club nerazzurro

In conferenza stampa, dopo l'emozionante vittoria per due a uno sul Sassuolo, José Mourinho ha parlato della lotta scudetto e si è riferito a quando sedeva sulla panchina dell'Inter .

«Questa Serie A, dieci anni dopo, è diversa da quella che ho conosciuto. Ovviamente - ha detto a DAZN - in quel momento lì la mia squadra era la più forte. Avevamo un gruppo di 4-5 squadre forti e poi un buco di qualità. Adesso non sono 3-4. Ce ne sono 2-3 che hanno un altro livello. Ma siamo là 7-8 squadre: siamo noi, la Fiorentina, il Sassuolo, l'Udinese. Noi insieme agli altri che sono quelli che hanno finito nei primi posto l'anno scorso. Ci sono tante squadre di qualità. tutte giocano a calcio, non esistono le squadre che si chiudono, che si sentono piccole e aspettano solo il contropiede. La Fiorentina, il Sassuolo, hanno giocato bene all'Olimpico. Una Serie A difficile. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi e alla connessione con i tifosi che ci ha permesso di tenere viva la partita fino alla fine».