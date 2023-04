Mourinho: “Smalling fondamentale per la Roma. Non scelgo tra Serie A e Europa”

«Dybala come sta? Aveva già problemi all'adduttore perché non aveva recuperato dall'ultima gara. Oggi stava cercando di dare una mano, dopo quanto accaduto con Palomino è rimasto in campo per non lasciarci in nove. Sicuramente adesso è in difficoltà doppiamente, vediamo se si può continuare a dargli una mano. Non sono cresciuto come allenatore facendo delle scelte tra campionato e coppe. Giocavo però in Europa e campionato con giocatori top in rosa un giorno giocava Benzema, un giorno Higuain, una volta Drogba e una volta Crespo. Ma non riesco a scegliere tra Coppa e campionato. Andremo a giocare gara per gara col rischio di non fare la qualificazione e di non vincere l'EL. Ma c'è il rischio che vinciamo in Europa e arriviamo oltre il quarto posto. Bisogna ridere in più che fa bene lo spirito. Tempi di recupero di Smalling? Se non abbiamo fatto un comunicato non dico io i tempi di recupero. Col Milan non ci sarà, vi dico partita per partita. Noi abbiamo perso per episodi individuali con l'Atalanta. Siamo insieme e insieme saremo sabato all'Olimpico», ha concluso il tecnico portoghese.