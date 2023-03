Mou e Thiago Motta, il maestro e l’allievo: l’Inter del Triplete e i segreti…

Il focus del quotidiano La Stampa sui due tecnici, in copertina in Serie A, e il passato in comune all'Inter

Alessandro De Felice

La Serie A è pronta a tornare con il 25° turno, che prenderà il via stasera con la sfida tra Napoli e Lazio.

Per il quotidiano La Stampa in copertina ci sono José Mourinho e Thiago Motta, due ex Inter:

"Mourinho - domenica squalificato - per storia e palmares, Thiago Motta per idee e promesse, il portoghese icona assoluta della panchina, l’italo brasiliano simbolo della Next Gen".

L'accostamento non è un caso e l'esperienza insieme in nerazzurro è stata decisiva per Motta:

"Thiago è stato allievo dello Special One nell’Inter del Triplete, assorbendo i segreti della gestione e della tattica, rivisitati poi attraverso personali inclinazioni, ma non l’arte di una comunicazione oltre le righe: il carisma traspare chiaramente, ma non si ricordano frasi a effetto né proclami da tribuno".