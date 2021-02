Spurs sconfitti, tifoso vince 5mila sterline e fa pubblicare uno sfottò per Mourinho

Grazie ad una sconfitta per 1-0 del Tottenham contro il Brighton ha vinto cinquemila sterline (circa seimila euro). Così, da accanito fans del Manchester United, ha deciso di prendere in giro José Mourinho ringraziandolo pubblicamente. Come? Gli ha recapitato un messaggio comprando la pagina dell’Enfield Independent con il messaggio per l’allenatore portoghese.

Il tifoso Sahil Arora, di origini indiane, ha fatto pubblicare l’immagine di un trofeo da ritagliare e conservare e ha rifilato così una battuta al Tottenham che non vince da tanto tempo. “Volevo solo dire a Trossard (che ha segnato il gol vittoria.ndr) e ai suoi compagni del Brighton che è solo il Tottenham e che potevano fare l’impresa” contro gli uomini di Mou.

Il messaggio sul quotidiano

“Caro Josè – recita il messaggio – questo è per avvisarti che ho vinto 5mila sterline grazie alla sconfitta degli Spurs contro il Brighton. Qui un trofeo speciale, volevo dirti grazie. P.s. Potrebbe essere l’unico che vincerai in questa stagione”.

(Fonte: enfieldindependent.co.uk)