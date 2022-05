Turrini: “Mi auguro Mou vinca Conference, vincerebbe più della Juve quest’anno”

La battuta del giornalista esperto di Formula 1 e noto tifoso nerazzurro sulla finale della Roma e la stagione bianconera

Leo Turrini, noto giornalista che lega il suo nome alla Formula 1 è anche un noto tifoso dell'Inter. E su Skysport, mentre passavano le immagini della Roma in finale di Conference League ha detto ironizzando: «Mi auguro che anche Mourinho con la Roma vinca più della Juve quest'anno, così sono completamente appagato». La società bianconera si è qualificata quarta, ha conquistato un posto in Champions, ma dopo anni di vittoria non ha vinto neanche in una competizione, perdendo in finale di Supercoppa e in finale di Coppa Italia contro la squadra di Inzaghi.