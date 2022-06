Mourinho, il vice: “Sapevo avremmo vinto a Tirana, come Bayern-Inter nel 2010”

Intervenuto ai microfoni de Il Secolo XIX, Salvatore Foti , vice di Jose Mourinho alla Roma, ha parlato così del suo approdo in giallorosso dietro lo Special One: «È stato inatteso, il preparatore atletico Rapetti con cui ho lavorato alla Samp mi parla di questa possibilità e pochi giorni dopo, a Natale, mi contatta Mourinho , una videochiamata lunga un pomeriggio. Da un lato c'era il dispiacere di lasciare Giampaolo, che in 5 anni mi ha insegnato il mestiere, dall'altra la chance di lavorare con uno dei migliori. Non potevo rifiutare e Giampaolo mi ha alleggerito la scelta: "Va' dove meriti, sei bravissimo". Marco è una persona di cuore, di grande valore umano, chi lo conosce bene come me lo sa».

«Devi viverlo tutti i giorni per capire ma non è un caso se ha vinto tanti trofei non banali in posti in cui non si è abituati a vincere. È inimitabile, al di là delle competenze calcistiche ha un carisma innato, un'energia che crea una chimica unica per cui tutti vanno nella stessa direzione. A Tirana ero teso ma convinto che in qualche modo avremmo vinto, l'identica sensazione provata davanti alla tv prima di Inter-Bayern di Champions nel 2010».