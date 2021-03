GdS – Parma-Inter, moviola: contatto Barella-Man, giusto non dare rigore

La Gazzetta dello Sport promuove la direzione di gara dell'arbitro Pasqua: partita corretta, un solo ammonito

Sesta vittoria consecutiva per l'Inter, che espugna il Tardini di Parma e consolida il primato in classifica. Nessun problema per l'arbitro Pasqua, che dirige con tranquillità una gara senza episodi particolarmente contestabili. La Gazzetta dello Sport promuove le scelte del direttore di gara:

"Proteste del Parma in avvio, quando al 6’ Man cade in area nerazzurra dopo un contatto con Barella. In realtà è il romeno a calciare la gamba del centrocampista dell’Inter e Pasqua, molto vicino all’azione, lascia correre. L’arbitro di Tivoli sventola un solo cartellino giallo al 92’, quando Darmian interviene in modo imprudente su Busi sulla trequarti. Scelta corretta. Pasqua, per il resto, gestisce in tranquillità, ricorrendo più al dialogo che alle sanzioni disciplinari. Rischia un po’ Brozovic nella ripresa, quando stende Kurtic sulla fascia sinistra: il croato era diffidato, ma la mancata ammonizione rientra nel metro adottato dal direttore di gara in tutti i 90’. Piccole sbavature qua e là, ma senza incidenza nell’andamento della partita: al 27’ Pasqua non punisce col fallo un blocco di Bastoni su Man; al 53’ è invece un po’ fiscale nel sanzionare con una punizione la pressione alta di Skriniar su Mihaila; all’89’, infine, ci stava fischiare sul doppio intervento di Hakimi, sempre su Mihaila".