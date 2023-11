Moviola CdS – Sozza bene su rigore Inter ed espulsione Toloi: dubbi sul gol Scamacca

Allo stesso modo, non ci sono dubbi nell’azione del 2-0 annullato perché Lautaro Martinez (deviazione sulla traiettoria di Acerbi) si trova in posizione di fuorigioco. Qualche dubbio sul gol dell’Atalanta: l’intervento di Lookman, che poi serve l’assist a Scamacca, su Dimarco poteva anche essere punito. Il rosso a Toloi, già ammonito (sette minuti prima) e poi di nuovo sanzionato per aver fermato Sanchez, è corretto. Sufficienza piena, in ogni caso, per la direzione di Sozza che fischia in tutto ventidue falli.