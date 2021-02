Milan-Inter, moviola. GdS: “Doveri, arbitraggio all’inglese. Manca un giallo”

Direzione di gara positiva per Doveri nel derby Milan-Inter: nessun episodio dubbio, corrette le decisioni prese

Direzione di gara senza esitazioni per Daniele Doveri, alle prese con un derby con pochi episodi di difficile interpretazione. Questa la moviola proposta da La Gazzetta dello Sport: "Doveri governa in tranquillità il derby, anche perché non ci sono episodi molto rilevanti. Il fischietto della sezione di Roma 1 usa un metro molto largo, quasi all’inglese, come si diceva un tempo, ma con coerenza, limitando gli interventi (vedi Hakimi su Theo Hernandez nel primo tempo o Bastoni su Saelemaekers a inizio ripresa). Ibra protesta al 26’ per una presunta trattenuta di Skriniar in area: contatto mai da rigore. A fine primo tempo, Rebic stende Hakimi andando direttamente sull’uomo: Doveri fischia, ma non estrae un giallo che pareva starci. Corrette invece le altre ammonizioni: Kjaer su Lautaro al 12’, Hakimi su Theo Hernandez al 22’ e Saelemaekers per proteste al 54’".