Siviglia-Inter, la moviola: grave il mancato rosso a Diego Carlos. E quel tocco di mano…

Lafinale di Europa League 2019/20 va in archivio con l’ennesimo successo del Siviglia, che alza al cielo la sesta coppa negli ultimi 15 anni. All’Inter non è bastato il vantaggio dopo pochi minuti firmato da Romelu Lukaku su calcio di rigore. Un episodio parecchio controverso, che condiziona il resto della partita, come spiega la moviola del Corriere dello Sport: “Male l’olandese Makkelie, al di là degli episodi specifici: in generale, pochissima accettazione in campo e sulle panchine, gara che rischia di sfuggirgli di mano un paio di volte nel primo tempo, posizionamento rivedibile. […] Le perdite di tempo del Siviglia, con tante sceneggiate, nel finale sono l’emblema della sua scarsa personalità“.

MANCA UN ROSSO – “Netto il rigore: Diego Carlos prova a trattenere Lukaku che gli va via, poi gli pesta il tendine d’Achille sinistro. Per questo era rosso: il belga è in vantaggio, defilato ma con la porta davanti, il fallo non è un tentativo genuino di prendere il pallone, che fra l’altro è ben distante da dove avviene il fallo. Un abbaglio grave“.