Moviola Inter-Bologna, CdS: “Ayroldi jr non ne esce pulitissimo: ecco perché”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport propone la moviola di Inter-Bologna, match tranquillo ma con qualche episodio da analizzare

"Partita poco più impegnativa di un’amichevole, arbitralmente parlando, Giovanni Ayroldi però non ne esce pulitissimo, come se non fosse ancora in forma-campionato (per capirci, non fa certo una maratona in campo, per dire che corre poco). Per tutti un esempio: già al 90’ scaduto, considera non falloso un contatto in area del Bologna fra Medel e Dumfries, con il controllo del pallone e solo davanti a Skorupski. Dumfries entra in area, dietro di lui Medel lo insegue, non trova mai il pallone ma solo le gambe dell’avversario, in particolare la sinistra, toccata con il ginocchio: ci sarebbe stato il rigore e anche il rosso per il cileno", commenta il quotidiano che giudica non da rigore il tocco di braccio di Vecino in area Inter.