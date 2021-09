LIVEBLOG / Inter-Bologna: 5-0. “Il Cignoooo”

La squadra nerazzurra deve reagire dopo il pari con la Samp e la sconfitta in CL contro il Real

Dopo la sconfitta beffarda contro il Real Madrid, l'Intertorna a giocare al Meazza e deve subito trovare una reazione contro il Bologna per ritrovare la vittoria in campionato dopo il pari con la Samp. I tifosi seguiranno la partita anche dallo stadio, ma chi non può essere al Meazza sostiene la formazione di Inzaghi sui social tra ironia, sentimento e momenti di panico 'da tifoso'. Vi raccontiamo la partita attraverso i loro tweet e i loro commenti, minuto per minuto.