Moviola Inter-Genoa, GdS: “Gol di Skriniar ok: Biraschi travolto per normale dinamica”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone anche la moviola di Inter-Genoa, evidenziando come il gol di Skriniar sia regolarissimo

"Non sempre preciso Marini, che però vede bene nel paio di episodi più importanti. Al 2’ protesta Skriniar per una spinta alle spalle di Cambiaso in area rossoblù: le mani sulla schiena dello slovacco ci sono, ma il contatto pare leggerino per determinare un penalty. Quattro minuti dopo, Inter in vantaggio: Skriniar sovrasta di testa Biraschi e insacca, ma il genoano rimane a terra, mimando un colpo al volto. Il check del Var, però, certifica la regolarità della rete. Skriniar non allarga il gomito, salta semplicemente più in alto e Biraschi, mal posizionato col corpo, viene travolto per normale dinamica", si legge sulla Rosea che evidenzia un errorino al 32' quando Pandev colpisce Barella al volto prima di essere sgambettato da Brozovic, con l'arbitro che ravvisa solo il secondo fallo. Corrette le altre ammonizioni nella ripresa e giusto annullare i gol di Perisic sul finire del primo tempo e di Calhanoglu nella ripresa.