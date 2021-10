Moviola Inter-Juventus, Chiesa: “È un rigorino, questi falli fanno ridere”

Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, a Calciomercato.com ha commentato la prestazione di Mariani e del Var Guida in Inter-Juventus

Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, a Calciomercato.com ha commentato la prestazione dell'arbitro Mariani in Inter-Juventus e del Var Guida: "A me non è dispiaciuto, gare come questa sono a coefficiente altissimo. E' andato tutto bene fino all'ultimo episodio: ammonizioni giuste e partita non condizionata dall'arbitro. Il rigore fischiato alla Juve per l'intervento di Dumfries su Alex Sandro, da regolamento è corretto ed è giusto anche la chiamata del Var, perché l'episodio è avvenuto sulla riga che è considerata area di rigore. A me però questi falli fanno ridere, io lo considero un 'rigorino'. Il regolamento ti obbliga a darlo, ma sono interventi che prima dell'introduzione del Var non si fischiavano".