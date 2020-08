Moviola Inter-Shakhtar, CdS: “Gagliardini? Non ci sono estremi per il rigore. E il 2-0…”

Il Corriere dello Sport in edicola oggi analizza la prestazione dell’arbitro Marciniak che ha diretto (bene) la sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk. Qualche flebile protesta degli ucraini per un tocco di braccio di Gagliardini ad inizio ripresa ma è giusto non assegnare il rigore per il quotidiano romano: “Dopo tre minuti di ripresa Bastoni rinvia addosso al braccio di Gagliardini, qualche timida protesta dello Shakhtar Donetsk ma gli estremi per il rigore non ci sono. Tutto regolare sul 2-0 dell’Inter: lungo la traiettoria che porta allo stacco di D’Ambrosio, su angolo, Lukaku e Khocholava sbracciano in modo lecito al limite dell’area piccola”.