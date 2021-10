Moviola Inter-Juve, Biasin: “Per me è rigore, non per Mariani.Non può intervenire”

Durante la trasmissione Pressing, il giornalista di fede interista ha detto la sua sugli episodi da moviola

"Il rigore della Juve secondo me è rigore. Ma per l'arbitro non lo è. Se il regolamento dice che il Var deve intervenire solo in caso di chiaro ed evidente errore, l'arbitro non deve e non può intervenire. La gestualità di Mariani mi fa capire che ha visto e che secondo lui non è rigore. Secondo me non è un chiaro ed evidente errore, per l'arbitro inizialmente non lo era e per regolamento non può cambiare la decisione. Finché non cambia il regolamento questo non può essere rigore".