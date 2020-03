Moviola GdS – Ok Guida sui mani di Young e Bonucci. Eccessivo il giallo per Vecino

Buona la direzione di gara di Guida in Juve-Inter. Pochi gli episodi dubbi, ma il direttore di gara li gestisce al meglio. Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport:

“Asciutto e senza strappi né eccessi, così Guida ha diretto questa strana Juve-Inter in uno stadium che faceva rimbombare ogni fischio. Al 3’ giusta analisi sul tocco incolpevole di Young sul tiro ravvicinato di Douglas Costa: la mano, che il nerazzurro ritrae, è chiusa sul corpo. Bene negare il rigore, così come decide di fare all’11’ a parti invertite, quando la palla carambola sulla gamba di Bonucci in area, per poi rimbalzare sul braccio non aperto dello juventino. L’assenza del pubblico costa un rosso diretto a Padelli che viene sentito mentre protesta con qualche parola di troppo dalla panchina dopo il giallo, non sbagliato, a Brozovic duro su Matuidi al 79’. I cartellini, rimasti in tasca per gran parte del match, iniziano a uscire a metà ripresa: se quello a Skriniar per fallo a Ronaldo davanti all’area ci può stare, sembra eccessivo quello mostrato al 71’ a Vecino. L’uruguaiano tocca Alex Sandro con la gamba alta, ma senza volontarietà e dopo aver cercato e preso il pallone. All’86’ ci può stare il giallo a Ronaldo che stizzito dopo uno scontro con Skriniar allontana il pallone”.