CdS / Inter-Benevento, moviola: Lapadula e Lautaro, mancano due rigori. Male Pasqua e il VAR

L’Inter si sbarazza senza problemi del Benevento e risponde ai successi di Milan e Juventus, ma diversi episodi da moviola lasciano parecchi dubbi. Questa l’analisi proposta dal Corriere dello Sport: “Una partita semplice, alla fine, che Pasqua in campo e Calvarese al VAR hanno provato a complicare. Lasciamo il beneficio del dubbio, ma gli interventi su Lapadula e Lautaro sembrano due rigori“.

LAPADULA – “Lancio per Lapadula, Ranocchia è dietro, in ritardo: per il VAR (e questo viene mandato in tv col il bollino certificante) il contatto è quasi un metro fuori, ma quello eventualmente falloso (il primo non deve esserlo per forza) avviene dentro, spinta sulla schiena, da rigore (poi si sarebbe discusso del colore del cartellino). Per Pasqua non è fallo (lo dice chiaro a Lapadula), per Calvarese è fuori: due errori su due, non male…“.

LAUTARO – “Manca un rigore anche all’inter, a nostro avviso: l’intervento di Caldirola su Lautaro sembra essere sulla linea, da due replay su due l’argentino ha l’esterno del piede sinistro che pizzica la linea (che fa parte dell’area, dunque è dentro), in uno sembra addirittura alzare il “bianco” della linea stessa. Possibile che il VAR avesse delle immagini più precise e non le abbia fatte vedere? Mah…“.