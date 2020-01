GdS – Moviola, una sola macchia nella direzione di Doveri: manca un rigore all’Inter

L’Inter espugna il campo del Napoli, tabù per quasi 23 anni, e risponde al successo della Juventus. Pochi episodi dubbi nel corso del match, direzione di gara positiva per l’arbitro Doveri. La Gazzetta dello Sport lo promuove, ma sottolinea un errore: “Piccola sbavatura proprio nel finale per Doveri, che aveva diretto con piglio per 90’ una partita combattuta. L’errore avviene nel recupero sul contropiede di Lautaro, che salta Meret e poi va a contatto con Di Lorenzo. Il difensore del Napoli tocca prima la gamba dell’argentino e solo poi il pallone. Ci stava il calcio di rigore. Poco da eccepire invece sui cinque cartellini gialli comminati ai giocatori dell’Inter: pesanti quelli a Barella (entrataccia rude su Allan a metà campo) e Skriniar (sbracciata lontano dalla palla per impedire a Mario Rui di seguire il contropiede dei compagni), diffidati, che salteranno la prossima gara con l’Atalanta. Piccola protesta del Napoli al 24 s.t.: Barella già ammonito trattiene Callejon, ma non ci sono i presupposti per il secondo giallo. Ammoniti anche Conte ed Esposito dalla panchina, dopo un parapiglia con Allan“.