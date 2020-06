CdS – Moviola Parma-Inter: gol di de Vrij dubbio, possibili rigori su Lautaro e Kulusevski

L’Inter vince in rimonta a Parma e conquista 3 punti preziosissimi per il proseguio del campionato. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, la direzione di gara di Maresca lascia qualche dubbio.

SPINTA DI LAUTARO – “Gol di De Vrij, il pallone arriva da un colpo di testa di Lautaro Martinez che si libera con un contatto di Laurini che gli è davanti. C’è una spintarella con l’avambraccio sinistro sulle spalle del giocatore gialloblù, che di suo però non ha grande mobilità (sembrerebbe in preda ai crampi). Siamo al limite, non è così clamoroso ma…“.

CONTATTI IN AREA – “Recupero di Laurini su Lautaro Martinez, il tocco sul pallone c’è, anche se l’intervento è chiaramente alla disperata. Contatto che c’è anche sull’intervento di Barella su Kulusevski, che va giù: in entrambi i casi l’internazionale di Napoli lascia andare, almeno ha usato lo stesso metro“.

ULTIMO DUBBIO – “Guida chiama all’OFR Maresca per un tocco di braccio (sinistro) largo di Laurini su colpo di testa di Godin: sarebbe rigore, ma Godin parte da una posizione di offside, il che annulla l’irregolarità successiva. Domanda: perché l’OFR?“.