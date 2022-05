Moviola, Pistocchi: “Rigore di Dezko simulazione? Ho rivisto l’episodio, mi sembra…”

La posizione del giornalista sportivo in merito all'episodio di Udinese-Inter

Maurizio Pistocchi è stato interpellato sui social in merito a numerosi episodi da moviola, che hanno caratterizzato la 35ma giornata di campionato. Ad un tifoso che gli chiedeva se il rigore concesso in Udinese-Inter per fallo su Edin Dzeko non fosse in realtà una bellissima simulazione, il giornalista sportivo ha risposto così: "Rivisto l'episodio, mi sembra più sì che no".