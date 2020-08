Moviola GdS: “Giustizia VAR, ma in Italia e in Europa c’è virus rigorismo. Si faccia qualcosa”

A rendere più sofferta la vittoria dell’Inter nei quarti di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen sono stati i due rigori assegnati ai nerazzurri dall’arbitro, poi tolti entrambi dal VAR. Questo il parere della Gazzetta dello Sport:

“Hanno illuso anche i due rigori dati e poi cancellati al Var. Sul secondo c’è il mani di Barella in area prima del fallo. Nel primo sembra la palla tocchi la parte alta del braccio di Sinkgraven. Apparentemente s’è diffuso in Europa, come in Italia, il virus del «rigorismo». Dopo gli sfracelli di Juve-Lione. Qui almeno (forse) il Var ha restituito giustizia, ma Fifa e Uefa devono fare qualcosa. Perché non vorremmo che semifinali e finale fossero guastati“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)