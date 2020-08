GdS – Avanti Inter, ma non si può soffrire così. Conte e i suoi si stanno convincendo di…

La Gazzetta dello Sport spende grandi elogi per l’Inter di Antonio Conte, capace di guadagnarsi l’accesso alle semifinali di Europa League dopo il 2-1 inflitto nei quarti al Bayer Leverkusen. Con un monito: nel prossimo turno contro Shakhtar o Basilea, evitare tutti gli errori sotto porta commessi ieri:

“Avanti verso la finale, Inter. Ma non così, non col cuore in gola fino al 97 (…). Non può finire soffrendo una partita dominata. Questa Inter ora non può temere chi tra Shakhtar e Basilea incrocerà in semifinale. A patto di non sbagliare tutto il possibile come ieri. Poteva chiudersi 5-0 e invece i nerazzurri devono accontentarsi di un 2-1 che racconta tutta un’altra partita (…). L’Inter si sta convincendo di avere i mezzi per prendersi la coppa. L’Inter ha tutto per giocarsi questa coppa, aspettando sempre di capire come e se l’Atalanta può sorprendere in Champions. Di loro ha bisogno il nostro calcio“, si legge.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)