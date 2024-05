Cristiano Mozzillo, segretario generale dell'Inter, è intervenuto in occasione del Memorial Maestrelli: "In questo periodo, con le celebrazioni per il ventesimo scudetto, siamo pieni di richieste per i biglietti, pure se abbiamo già lo stadio sempre pieno. La gestione della quotidianità del lavoro è paradossalmente più pesante quando arrivano le sconfitte. Se penso alla mattina successiva alla finale di Champions League… eravamo già in ufficio.