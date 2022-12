Mpasinkatu: “Il Marocco può entrare nella leggenda. Hakimi? Su quel rigore…”

"Hanno vinto quasi un derby con la Spagna. Una partita molto sentita, nessuno si aspettava una situazione del genere. E' una squadra solida, che gioca con orgoglio, che sa soffrire. Il ct ha detto che i giocatori sono pronti a morire per la maglia, per il Marocco, per il Paese. Sembrava poi giocasse in casa, visto il pubblico. E' stata una partita intensissima, con Hakimi che su quel pallone ha visto scorrere la sua vita, visto che è cresciuto in Spagna. Ci vuole freddezza a fare quel cucchiaio. Adesso si apre un mondo. Hanno già fatto la storia del Paese con queste imprese, ora c'è il Portogallo di Ronaldo, che ha dimostrato che sa vincere anche senza il giocatore più importante. Sarà una partita tra due squadre in salute, vedremo cosa accadrà, ma di sicuro non avrà niente da perdere. Dopo essere entrati nella storia, si gioca per entrare nella leggenda".