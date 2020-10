Malu Mpasinkatu, noto opinionista, ha parlato ai microfoni di TMW. Queste le sue riflessioni a proposito dell’Inter: “Manca un Kantè ma manca a mio parere un Nainggolan. Con lui potrebbe esserci anche una formazione più sbilanciata in avanti. Il belga e Vidal corrono per quattro e poi Eriksen è tornato dalla nazionale rivitalizzato e può essere un valore aggiunto. Come ad esempio può accadere alla Juve con Ramsey giocatore su cui Pirlo fa grande affidamento”.