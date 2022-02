Mpasinkatu: “Inter a tratti superiore al Liverpool, i dettagli hanno fatto la differenza”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Malu Mpasinkatu, ds ed esperto anche di calcio internazionale, ha analizzato la prestazione dell'Inter

"I dettagli hanno fatto la differenza, è successo nel derby e anche ieri. I nerazzurri hanno giocato comunque bene, a tratti sono stati anche superiori agli inglesi. La qualificazione è appesa ad un filo, ma l'Inter può andare a vincere ad Anfield. Nelle gara di ieri sono stati i colpi decisivi a far la differenza, l'Inter ha anche avuto le sue occasioni, giocando alla pari. Gli inglesi hanno campioni e anche Konaté ha dato alla squadra una grande mano per tenere a bada gli attaccanti nerazzurri. L'Inter in ogni caso non esce ridimensionata".