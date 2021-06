Muamba: “Eriksen? Felice che stia migliorando. Il defibrillatore? Questa notizia…”

La scena di Eriksen che cade a terra colpito da un malore, ha risvegliato un brutto ricordo per Muamba

Semifinali della Coppa d'Inghilterra, Fabrice Muamba ha 23 anni e il centrocampista sta bene. È in campo per il suo club, il Bolton, e gioca contro il Tottenham. Un episodio che ha ricordato quello che è successo a Christian Eriksen nel corso di Danimarca-Finlandia. "Ero a una cena di famiglia e guardavo la partita, quando all'improvviso lo vedo cadere", dice Muamba. "Ho iniziato a piangere. Il mio cuore era davvero con lui. E quando ho sentito che ha ripreso conoscenza, è stata una grande notizia. Sono molto felice che stia migliorando ora".

Sono passati circa 10 anni da quando Fabrice Muamba ha vissuto quell'incubo. Oggi è padre di quattro figli e ha appeso gli scarpini al chiodo. E poi gli è stato impiantato un defibrillatore, lo stesso identico modello impiantato a Christian Eriksen. "Questa è la migliore notizia per me. Non importa quello che dicono alcuni, è la cosa migliore dopo una esperienza così. Mentalmente, pensi che ti possa capitare di nuovo. Ora che sta tornando alla sua vita normale, ci sarà questa cosa nella sua testa che accadrà di nuovo. La salute è più importante che correre e calciare un pallone. Le circostanze sono diverse per tutti. Non devo giudicare ciò che è giusto per Christian. È qualcosa che deve decidere con la sua famiglia".