Mudingayi: “Inter-Bologna sarà una bella partita. Eriksen? Quando un giocatore del genere…”

Domani l’Inter affronterà a San Siro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Gaby Mudingayi, doppio ex della gara, ha parlato della gara ai microfoni di 1000cuorirossoblu.it. “Sono sicuro che sarà una bella partita. Sono due squadre che vengono da una convincente vittoria in campionato, quindi penso che il morale sarà sicuramente alle stelle. Eriksen? Penso che sia un giocatore molto importante, forte; quando un giocatore del genere non riesce a trovare spazio significa che ci troviamo di fronte a un problema. La cosa più importante però è la squadra, il collettivo”.

L’Inter è da Scudetto?

“Basta vedere la rosa che si trova per affermare che l’Inter ha tutte le carte in regola per lottare per lo Scudetto”.

(1000cuorirossoblu.it)