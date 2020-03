Mughini: “Non è mica un’Inter da due soldi! Ha presentato Eriksen come…”

Giampiero Mughini ha detto la sua sull’Inter di Antonio Conte ai microfoni di ‘Tiki Taka’ dopo la sconfitta dei nerazzurri contro la Juventus nello scontro diretto per lo scudetto di domenica sera: “L’Inter è stata deludente rispetto a un’aspettativa alta nelle ultime 4-5 giornate. Ha sfruttato al meglio la sessione di gennaio con 3-4 acquisti di cui uno presentato come eccezionale, ovvero Eriksen. Cosa è successo non lo so, ma con la Juve l’Inter ha giocato 20 minuti meglio dei bianconeri come volume di gioco. Non è mica un’Inter da due soldi!”.