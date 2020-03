Fascetti: “Inter, sei punti sono tanti. Lukaku-Lautaro non hanno visto palla. Eriksen? Non capisco…”

Eugenio Fascetti ha analizzato la sfida tra Juventus e Inter, con il successo dei bianconeri grazie alle reti di Ramsey e Dybala, di ieri sera ai microfoni di TuttoMercatoWeb: “La Juve di ieri mi è piaciuta, per la prima volta ho visto una grande squadra. I due attaccanti nerazzurri non hanno mai visto palla. La Juve ha più qualità dell’Inter, c’è poco da fare“.

INTER- “È forte fisicamente ma se molla un attimo vengono fuori i limiti. E ora sei punti iniziano ad essere tanti. Non capisco la questione Eriksen: per non farlo giocare potevano prenderlo a parametro zero a fine stagione. Tra l’altro non è un giocatore che non si conosceva. E in ogni caso anche in Inghilterra con Mourinho ultimamente giocava poco. È un centrocampista offensivo, calcia bene di destro e di sinistro. Forse può essere l’uomo dell’ultimo passaggio a ridosso delle punte“.

LUKAKU – “Ieri non ha avuto spazio, non gli hanno dato profondità. Bonucci e De Ligt hanno pressato molto alti e lui e Lautaro hanno sempre giocato spalle alla porta“.