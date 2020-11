Mughini: “Sorpreso dall’Inter, campionato strano. Scudetto? Per adesso sembra…”

Giampiero Mughini, ospite di Tiki Taka, si è pronunciato anche sul momento dell’Inter. Queste le sue parole in particolare su Antonio Conte: “Lui è nella storia della Juventus in un pezzo come giocatore e in un altro come allenatore. Io non afferro bene quanto accade all’Inter. Sono sorpreso perché la temo molto, ma il campionato è strano. Scudetto? Per adesso sembrerebbe che ci sono 7-8 squadre che si equivalgono, ma non sarà così per tutto l’anno. Io della Juventus e di Pirlo non sono minimamente scontento”.