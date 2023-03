Mulattieri, cessione entro il 30 giugno? GdS: “Può sistemare i conti dell’Inter”

L'attaccante di proprietà nerazzurra si sta mettendo in mostra sia con il Frosinone che con l'Italia Under 21

L'ottima stagione fin qui disputata da Samuele Mulattieri, con il Frosinone e con la Nazionale Under 21, potrebbe aprirgli nuovi scenari. L'Inter, come scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe anche decidere di monetizzare: "Quest'ultimo infatti potrebbe essere utilizzato, entro il 30 giugno, per sistemare i conti nerazzurri. Strepitoso in Serie B al Frosinone, ha segnato anche con la Nazionale Under 21 e ha gli occhi di molti club addosso. Qualcuno deciderà di investire su di lui? Magari qualche club estero?".