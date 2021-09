Inter, doppietta per Mulattieri: “Felice di aver scelto Crotone, qui si lavora bene”

Autore di una grande doppietta, da attaccante vero, per confermare un ottimo inizio di stagione che fa ben sperare per il futuro

Autore di una grande doppietta, da attaccante vero, per confermare un ottimo inizio di stagione che fa ben sperare per il futuro. Samuele Mulattieri, attaccante di proprietà dell'Inter attualmente in prestito al Crotone, ha segnato altri due gol nell'anticipo di Serie B di ieri a Brescia. Ecco le sue parole a Sky Sport: