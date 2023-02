Il Frosinone si arrende col Parma, ma Mulattieri è all’ottavo gol stagionale

Samuele Mulattieri ha segnato il suo ottavo gol in questa stagione in Serie B. Il calciatore, che gioca nel Frosinone in prestito dall'Inter, ha realizzato la rete del momentaneo 2-3 della formazione gialloblù contro il Parma che tra l'altro ha giocato in nove. Alla fine l'hanno spuntata gli emiliani che hanno vinto il match per 4-3. Il calciatore classe 2000 di proprietà nerazzurra era stato sostituito al 78esimo.