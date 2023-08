Mulattieri: “Non posso che essere riconoscente all’Inter. Sassuolo la mia occasione”

L'attaccante classe 2000, appena approdato in neroverde, è pronto per affrontare la sua prima stagione in Serie A

Samuele Mulattieri, attaccante classe 2000 ceduto dall'Inter al Sassuolo nell'ambito della trattativa che ha portato Davide Frattesi a Milano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Qui a Sassuolo c'è un bel gruppo, sono sicuro che ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Avevo sentito parlare di questa realtà dai giocatori che c'erano già stati, io mi sto trovando bene. L'importante è lavorare bene, ci stiamo allenando e dobbiamo essere carichi per questo inizio di campionato. Obiettivo? Bisogna lavorare giorno dopo giorno e dare il massimo, senza darsi troppi obiettivi, poi quel che viene viene. Vogliamo ottenere il miglior risultato possibile. Berardi? Un giocatore fortissimo, per me è un piacere giocare insieme a lui. Il livello si è alzato, mi sto ambientando: è la mia grande occasione. Maglia? Ho preso il numero 8, quello che usavo da piccolino.