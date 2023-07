L'attaccante classe 2000 ha lasciato l'Inter a titolo definitivo e si è trasferito in neroverde, alla corte di Dionisi

Samuele Mulattieri è un nuovo calciatore del Sassuolo: l'attaccante classe 2000 ha lasciato l'Inter a titolo definitivo e si è trasferito in neroverde, alla corte di Dionisi. L'ormai ex nerazzurro ha espresso tutta la sua gioia con un post pubblicato su Instagram: "Carico per questa nuova sfida!".