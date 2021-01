Mulattieri: “Sogno ancora di giocare con la maglia dell’Inter. Essere allenato da Jonk…”

Samuele Mulattieri, attaccante classe 2000 di proprietà dell’Inter, si sta confermando come uno dei giovani in orbita nerazzurra più interessanti: ceduto in prestito al Volendam, formazione militante in Eerste Divisie, il talentuoso classe 2000 ha già realizzato 7 reti in 13 presenze, ritagliandosi fin da subito uno spazio importante. Il suo sogno, come rivelato ai canali ufficiali del club olandese, rimane però quello di tornare a indossare la maglia interista: “Volendam ha molto in comune con la mia terra d’origine, La Spezia. Il viale con tutti i ristoranti per esempio, questo è molto simile. Penso che Volendam sia una città molto carina, mi piace vivere lì. Non parlo ancora olandese, ma conosco alcuni termini calcistici che usiamo in campo. I miei genitori sono venuti diverse volte, e le persone qui si prendono cura di me. Il cambiamento davvero grande per me è che ora sono solo. Lavare, cucinare, cose del genere. Ad esempio, mia nonna faceva molto per me in Italia. Ma penso che sia un bene per me: in questo modo sto crescendo, anche fuori dal campo.

Jonk? Lo conoscevo, naturalmente. Chiaramente non l’ho visto giocare, ma mio padre l’ha fatto. È stato felicissimo quando ha saputo che avrei lavorato con lui. Tutti nella mia famiglia sono tifosi dell’Inter. Alla fine è ancora il mio sogno giocare in prima squadra, ma per il momento mi concentrerò completamente sul Volendam. Penso che sia divertente ed educativo allenarsi con Jonk. Mi ha già insegnato molto, soprattutto per quello che riguarda il muoversi in campo“.