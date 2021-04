Inter, Mulattieri non si ferma più: altra doppietta col Volendam, sono 17 in campionato

Samuele Mulattieri non smette più di segnare: l'attaccante classe 2000 di proprietà dell'Inter ha timbrato il cartellino anche quest'oggi

Samuele Mulattieri non smette più di segnare: l'attaccante classe 2000 di proprietà dell'Inter ma in forza agli olandesi del Volendam, ha timbrato il cartellino anche quest'oggi mettendo lo zampino con una doppietta contro l'Helmond nel 5-1 finale per gli arancioneri.