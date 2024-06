Intervistato da SportWeek, l'ex giocatore dell'Inter sottolinea l'importanza del blocco nerazzurro per l'Italia

In una lunga intervista a SportWeek, Hans Müller ha parlato dell'Europeo a pochi giorni dall'inizio. L'ex giocatore dell'Inter sottolinea l'importanza del blocco nerazzurro per l'Italia: "È sempre un grande vantaggio avere un certo blocco che può sfruttare la conoscenza e l’esperienza del campionato. Perché l’Inter ha fatto uno “stra campionato”, ha dentro l’euforia e i suoi giocatori possono portare anche in azzurro la convinzione che hanno nel club. Sono convinto che Spalletti approfitterà di questo fattore. E poi l’Inter ha una natura diversa".