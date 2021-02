Muller: “Milan-Inter 1-2, passo importante per lo Scudetto. Barella e Brozovic…”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista dell'Inter Hansi Muller sul derby di Milano in programma domenica e sui nerazzurri di Conte

Hansi Muller, ex centrocampista dell'Inter e protagonista del derby vinto contro il Milan il 6 novembre 1983, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb per parlare del stracittadina tra nerazzurri e rossoneri in programma domenica: "Inter, era ora! - ha detto Muller - In questi anni in Germania è successa la stessa cosa col Bayern che come la Juve vinceva il campionato molte giornate prima della fine. In questo caso la Juve non mollerà, però mi fa piacere che due squadre di Milano sono in cima e lottano per lo scudetto. Fuoriclasse ce ne sono da ambo le parti e ci sarà spettacolo. Mi fa piacere che l'Inter vada forte anche per Lele Oriali: sta funzionando bene anche con il suo apporto e con il lavoro di Conte e della squadra. Ricordo sempre che Lele è stato un gran personaggio nerazzurro, un professionista al cento per cento e avrà messo il suo timbro su questa squadra. Mi dispiace tanto che il derby non avrà 90mila spettatori, anche i ragazzi in campo avrebbero dovuto provare quell'atmosfera speciale. Ricordo ovviamente il derby vinto 2-0 con un mio gol di destro, io che ero mancino. Ancora oggi la gente mi ricorda questo momento".